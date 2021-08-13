Синоптик Колесник спрогнозировал непогоду и паводки на Кубани в ближайшие сутки

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Начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Александр Колесник спрогнозировал непогоду и паводки на Кубани в ближайшие сутки.
Синоптик Колесник спрогнозировал непогоду и паводки на Кубани в ближайшие сутки
  • РИА Новости

Как он заявил ТАСС, непогода будет связана с мезоциклоном, который подойдёт со стороны Чёрного моря.

«Наиболее сильные осадки —в Приморско-Ахтарском, Славянском районах, Анапа, Таманский полуостров, Новоросийск, Крымск, Северский, Абинский, Красноармейский, Калининский, на границе опасной зоны находится Краснодар», — сказал он.

Синоптик уточнил, что мезоциклон зайдёт на территорию края, начиная с Новороссийска и Геленджика. 

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань». 

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