Синоптик Леус рассказал об изменении климатических характеристик

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что условно принимаемые за норму средние показатели температуры, количества осадков и их интенсивности, а также другие климатические данные высчитываются на основе наблюдений метеорологов и климатологов за 30 лет.

«В этом году у нас должны быть обновлены климатические характеристики. Мы, метеорологи, говорим, что до сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнём использовать «новый» климат», — уточнил Леус в интервью радио Sputnik.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о сроках начала новой климатической эпохи. По его словам, люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климата, и как-то критически эти изменения на жизнь не повлияют.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН также оценила изменения климата в России.