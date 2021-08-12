Синоптик Тишковец рассказал о сроках начала новой климатической эпохи

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о сроках начала новой климатической эпохи.

По его словам, люди в ближайшие годы будут приспосабливаться к изменениям климата, и как-то критически эти изменения на жизнь не повлияют.

«Кроме того, четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них даёт нам шансы, что мы после 2035 года начнём возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернёмся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчёт для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — заявил он.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.