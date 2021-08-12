На Всероссийский фестиваль национальных видов спорта в Удмуртию прибыли спортсмены из 42 регионов

На Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта в Удмуртию прибыли спортсмены из 42 регионов.

© Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов

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Об этом сообщает ИА «Удмуртия». Участники разыграют 64 комплекта наград в 16 видах состязаний. Среди них — бильярдный спорт, лапта, мини-футбол, перетягивание каната, русские шашки, большой настольный хоккей, спортивное ориентирование, сумо. Соревнования пройдут в Ижевске, Воткинске, Сигаеве и Якшур-Бодьинском районе, передаёт udm-info.ru. Ранее сообщалось, что на аэродромах Танай и Кемерово-Северный в Кемеровской области открылся чемпионат мира по парашютному спорту.