В Кемеровской области открылся чемпионат мира по парашютному спорту
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Об этом сообщает Life.ru.
На соревнования приехали 550 участников из 22 стран.
«Самое замечательное, что этот чемпионат впервые с таким европейским размахом проходит в России, даже в центре страны — в Сибири. Всем иностранцам сразу понятно, что такое Heart of Russia, сердце России», — заявил представитель сборной России Кирилл Дюпанов.
Чемпионат проходит по семи направлениям, среди которых классическая дисциплина и скоростное падение.