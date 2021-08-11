На аэродромах Танай и Кемерово-Северный в Кемеровской области открылся чемпионат мира по парашютному спорту.

Об этом сообщает Life.ru.

На соревнования приехали 550 участников из 22 стран.

«Самое замечательное, что этот чемпионат впервые с таким европейским размахом проходит в России, даже в центре страны — в Сибири. Всем иностранцам сразу понятно, что такое Heart of Russia, сердце России», — заявил представитель сборной России Кирилл Дюпанов.

Чемпионат проходит по семи направлениям, среди которых классическая дисциплина и скоростное падение.