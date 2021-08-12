Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.
Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
  • © МЧС России

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как заявил глава региона, сумма ущерба от пожаров в этом сезоне составляет 160 млн рублей. Как отметил Моор, в этот раз сложились уникальные природно-климатические условия, при которых показатели горимости лесов зашкаливали.

Огонь прошёл 190 тыс. га, из них 134 тыс. — покрытых лесом. Нередко речь шла о так называемых низовых пожарах, которые не затронули большие деревья.

В настоящее время идёт обследование лесных территорий, чтобы спланировать восстановительные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести из-за лесных пожаров межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить