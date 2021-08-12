Власти Тюменской области прокомментировали ситуацию с лесными пожарами

Губернатор Тюменской области прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Как заявил глава региона, сумма ущерба от пожаров в этом сезоне составляет 160 млн рублей. Как отметил Моор, в этот раз сложились уникальные природно-климатические условия, при которых показатели горимости лесов зашкаливали.

Огонь прошёл 190 тыс. га, из них 134 тыс. — покрытых лесом. Нередко речь шла о так называемых низовых пожарах, которые не затронули большие деревья.

В настоящее время идёт обследование лесных территорий, чтобы спланировать восстановительные мероприятия.

Ранее сообщалось, что Минприроды России и Рослесхоз предлагают ввести из-за лесных пожаров межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области.