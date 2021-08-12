Синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер в ряде регионов Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что в ряде регионов Сибири ожидаются ливни и сильный ветер.

«В Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, Республике Алтай прогнозируются продолжительные дожди с периодами ливней и ветер до 25 м/с», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в Туве также прогнозируется сильный дождь, град, гроза и ветер до 15-20 м/с.

Как отмечается, на юге Красноярского края и в Хакасии в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, гроза и град.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в центральной части России в августе.