Синоптик спрогнозировал дождливый август в Центральной России

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в центральной части России в августе.
Синоптик спрогнозировал дождливый август в Центральной России
  • Reuters

«Август будет хлябистый, то есть довольно дождливый. Выпадет на 50% больше осадков», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

На юге страны жара продержится до выходных. Температура составляет до +35 °С, местами до +40 °С. Приближающийся холодный фронт 4 августа ненамного снизит показатели. Сильных дождей не ожидается.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить