Синоптик спрогнозировал дождливый август в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в центральной части России в августе.

«Август будет хлябистый, то есть довольно дождливый. Выпадет на 50% больше осадков», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

На юге страны жара продержится до выходных. Температура составляет до +35 °С, местами до +40 °С. Приближающийся холодный фронт 4 августа ненамного снизит показатели. Сильных дождей не ожидается.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.