В Подмосковье 26—29 августа пройдёт гастрономический фестиваль
- © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Об этом сообщает НСН.
Свою продукцию на ярмарке представят около 400 фермерских хозяйств из 54 регионов.
Также около 700 сыроварен поборются за звание «Лучший сыр России» в рамках конкурса. Жюри определит лауреатов в 12 номинациях.
Кроме того, посетители фестиваля смогут ознакомиться с народными художественными промыслами.
Вход на мероприятие бесплатный.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдёт Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».