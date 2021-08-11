В Подмосковье 26—29 августа пройдёт гастрономический фестиваль

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Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» состоится 26—29 августа в подмосковной Истре.
В Подмосковье 26—29 августа пройдёт гастрономический фестиваль
  • © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Об этом сообщает НСН.

Свою продукцию на ярмарке представят около 400 фермерских хозяйств из 54 регионов.

Также около 700 сыроварен поборются за звание «Лучший сыр России» в рамках конкурса. Жюри определит лауреатов в 12 номинациях.

Кроме того, посетители фестиваля смогут ознакомиться с народными художественными промыслами.

Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдёт Международный музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны».

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