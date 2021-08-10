Дом-музей Чехова в Ялте проведёт фестиваль любительских театров

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Дом-музей Антона Чехова в Ялте проведёт фестиваль любительских театров.
Дом-музей Чехова в Ялте проведёт фестиваль любительских театров
  • ©wikipedia

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Много лет наш музей дружит с различными театральными коллективами, мы представили на наших площадках десятки постановок, а в рамках празднования векового юбилея дома-музея решили поддержать именно народное театральное творчество», — заявила Лариса Ковальчук, директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника, в состав которого входит Белая дача.

Она выразила надежду, что в будущем фестиваль сможет стать всероссийским.

Как отметила Ковальчук, фестиваль начнётся 9 сентября и продлится несколько дней. Он станет частью празднования 122-летия новоселья на Белой даче.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

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