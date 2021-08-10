Тишковец предупредил о приближении к Москве «небесного светового шоу»

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В Москве 10 августа, ближе к ночному времени, ожидается природное «световое шоу», сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец предупредил о приближении к Москве «небесного светового шоу»
  • РИА Новости

«В тёмное время суток, которое наступит сегодня после 20:15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и тёплого фронтов», — цитирует Life.ru Тишковца.

Он отметил, что к вечеру в столице возобновится дождь. 

По его словам, это будет сопровождаться «небесным световым шоу».

Ранее стало известно, что ливень и гроза ожидаются в ближайшие часы в Москве.

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