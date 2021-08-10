Тишковец предупредил о приближении к Москве «небесного светового шоу»
- РИА Новости
«В тёмное время суток, которое наступит сегодня после 20:15, ожидается атмосферный фейерверк. Причиной тому станет фронт окклюзии, формирующийся в результате смыкания холодного и тёплого фронтов», — цитирует Life.ru Тишковца.
Он отметил, что к вечеру в столице возобновится дождь.
По его словам, это будет сопровождаться «небесным световым шоу».
Ранее стало известно, что ливень и гроза ожидаются в ближайшие часы в Москве.