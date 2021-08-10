МЧС предупредило о грозе в Москве

Ливень и гроза ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщает пресс-служба главка МЧС столицы.

«В ближайший час с сохранением до 09:00 11 августа по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза», — говорится на сайте ведомства.

Спасатели предупреждают о необходимости снижения скорости движения на дороге и соблюдения дистанции.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве.

Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.