МЧС предупредило о грозе в Москве
- РИА Новости
«В ближайший час с сохранением до 09:00 11 августа по городу Москве местами ожидается кратковременный дождь, местами сильный, ливень, гроза», — говорится на сайте ведомства.
Спасатели предупреждают о необходимости снижения скорости движения на дороге и соблюдения дистанции.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве.
Климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.