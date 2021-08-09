Синоптик рассказал об окончании жары в Москве

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Ангелина Шурпина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде на предстоящей неделе в Москве.
Синоптик рассказал об окончании жары в Москве
  • РИА Новости

«Тенденция тёплой погоды сохраняется, единственное, обещали на этой неделе жару, но жара заканчивается сегодняшним днём. Сегодня солнечно, без осадков, температура по прогнозу — около +28 °С», — пояснил Цыганков.

По словам синоптика, начиная с завтрашнего дня и до четверга будет прохладнее — на это окажет влияние атмосферный фронт.

«Во вторник — кратковременный дождь, гроза, в среду и четверг — небольшой дождь, соответственно, температура будет немножко падать. Во вторник температура дневная — +26…+28 °С, в ночь на среду — +17…+19 °С. Днём в среду, несмотря на облачность, — +24…+26 °С, в ночь — +16…+18 °С. В четверг — +22…+24 °С, в пятницу, субботу, воскресенье — переменная облачность, без осадков», — рассказал собеседник RT.

Он также добавил, что температура «будет плавно расти».

«Если на пятницу — +19…+24 °С днём, в субботу — +20…+25 °С, то на воскресенье предварительный прогноз — +24…+29 °С, ветер южный 5—10 м/с», — заключил эксперт.

Ранее синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре.

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