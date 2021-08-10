Телеканал НТВ анонсировал новое музыкальное шоу

Телеканал НТВ объявил о запуске нового музыкального шоу «Шоумаскгоон».

Его героями станут участники проектов «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!»: TSOY (Анатолий Цой), Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Диана Анкудинова и Алиса Мон. Также в число участников «Шоумаскгоон» войдёт ведущий проекта «Маска» Вячеслав Макаров.

«Особенность нового шоу НТВ в том, что жюри как такового не будет: комментировать и оценивать выступления участников будут сами участники. В конце каждого выпуска им предстоит расставить друг другу оценки по шкале от двух до девяти баллов, при этом дважды проставить одинаковый балл и проголосовать за себя они не могут. Также в каждом выпуске будет приглашённая звезда, у которой тоже будет право голоса, при этом полноправным участником шоу она не будет», — рассказали в пресс-службе НТВ.

Отмечается, что в каждом выпуске участникам предложат девять тем — к примеру, народные песни, песни лауреатов Grammy и прочие. Победителя сезона определят по итогу баллов за все выпуски.

Ведущими проекта станут Тимур Батрутдинов и Тимур Родригез.

В мае завершился второй сезон вокального шоу «Маска». Первое место занял российский артист азербайджанского происхождения Jony.