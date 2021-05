Крокодил против Ламы: певец Jony победил во втором сезоне шоу «Маска»

2 мая завершился второй сезон вокального шоу «Маска». Первое место занял российский артист азербайджанского происхождения Jony, выступавший в проекте в костюме Крокодила. На втором месте оказался оперный певец Юсиф Эйвазов. Он предстал на экране в образе Ламы. Другие финалисты шоу — Змея и Заяц — также сняли свои маски. Под ними прятались певица Юлия Паршута и актёр Тимур Батрутдинов соответственно.

В воскресенье, 2 мая, на телеканале НТВ прошёл финал второго сезона вокального шоу «Маска» — адаптации южнокорейского проекта The King of Mask Singer. От других музыкальных конкурсов «Маска» отличается в первую очередь тем, что артисты выступают в ярких костюмах, которые не позволяют определить их личность. Сохранить интригу помогают многочисленные охранники, сопровождающие конкурсантов на проекте, а им самим нельзя рассказывать о своём участии в шоу даже родственникам.

В финале на сцене выступили четверо конкурсантов, известных зрителям и членам жюри в образах Ламы, Зайца, Крокодила и Змеи. Голосование судейской коллегии состояло из двух этапов. В первом каждый из финалистов исполнил по одной песне, после чего жюри выбрало конкурсанта, которому пришлось снять маску. Оставшиеся трое участников перешли на второй этап, где представили ещё по одному номеру.

Финал открыло выступление Ламы. Артист выбрал песню председателя жюри Филиппа Киркорова Diva. Судейская коллегия предположила, что под маской прятался оперный певец Юсиф Эйвазов или Николай Басков.

Второй на сцену вышла конкурсантка в образе Змеи. Она решила поразить жюри исполнением песни Maybe I Maybe You группы Scorpions под собственный фортепианный аккомпанемент.

«У тебя потрясающий музыкальный вкус. Ты невероятно одарена от Бога. Ты, конечно же, достойна победы. Как, собственно говоря, наверное, и все те, кто остались сегодня в суперфинале. И мне всё равно, кто там — Катя Варнава, или Юля Паршута, или Настя Стоцкая (кстати, тоже вариант. Я бы на ней тоже женился с удовольствием, она сейчас девушка свободная)... Не знаю, но ты мне нравишься», — сказал Филипп Киркоров.

Заяц представил на суд жюри композицию «Белая ночь», известную в исполнении Виктора Салтыкова, а Крокодил выбрал песню Максима Фадеева и Наргиз «Вдвоём». Члены судейской коллегии сошлись во мнении, что последним выступал певец, известный под псевдонимом Jony.

«Если это ты — ты не представляешь, этот проект дал тебе возможность проявиться, и родилась суперзвезда, мегазвезда невероятного, международного масштаба», — заявил Филипп Киркоров.

В конце первого этапа члены жюри выбрали того, кто первым покинет финал. Валерия и Филипп Киркоров проголосовали за Зайца, Александр Ревва пожелал в первую очередь узнать, кто прячется под маской Змеи, Регина Тодоренко выбрала Ламу, а Тимур Родригез — Крокодила.

Большинством судейских голосов маску снял Заяц. Как единогласно предположили члены жюри, под ней прятался актёр и телеведущий Тимур Батрутдинов.

Второй этап финала начался с выступления Змеи с песней Полины Гагариной «Колыбельная».

«Змея — существо холоднокровное, но ваш голос греет душу, сердца миллионов людей. И пускай это продолжается, пускай это длится со знаком бесконечности», — прокомментировала выступление Регина Тодоренко.

Крокодил исполнил хит Бруно Марса Uptown Funk. Члены жюри назвали его выступление невероятным, а Филипп Киркоров отметил, что лет 30 «не испытывал такого творческого экстаза», и заявил, что теперь может спокойно уйти на пенсию.

Последним на сцену вышел Лама. Артист представил классическое произведение Ave Maria и произвёл неизгладимое впечатление на судейскую коллегию.

«Вы своим величием в очередной раз показываете, что преград никаких нет. Потому что, когда ты артист, ты должен быть артистом с первой до последней секунды своей жизни. И ты можешь себе позволить выходить в костюме Ламы, потому что даже огромная маска не способна скрыть, что внутри», — сказал Тимур Родригез.

Филипп Киркоров подчеркнул, что каждый финалист достоин победы, однако выступление Ламы «не подлежит оценке».

Члены жюри проголосовали за то, чтобы первой маску сняла Змея. Александр Ревва предположил, что под ней Полина Гагарина, однако остальные сделали выбор в пользу Юлии Паршуты и оказались правы.

«Как же ты хороша! Такого не бывает, чтобы безмерно талантлива, красива, умна», — прокомментировала участие конкурсантки в шоу Валерия.

При выборе победителя «Маски» голоса членов судейской коллегии разделились, и финальный выбор пришлось делать Филиппу Киркорову. В итоге второе место на конкурсе досталось Юсифу Эйвазову, выступавшему в костюме Ламы.

«Уступить дорогу должен опыт, классика, великое большое искусство, которое полетит дальше по миру», — прокомментировал свой выбор Филипп Киркоров.

Сняв маску, Юсиф Эйвазов рассказал, что с первого выпуска шоу мечтал стать одним из участников. Он подчеркнул, что его выступления в рамках проекта не только стали исполнением этой мечты: также они принесли артисту опыт, применимый и в опере.

«Когда мне позвонили и спросили: «Ты хочешь участвовать?», я сразу сказал: «Да». Хотя я знал, что в январе у меня восемь спектаклей «Турандот» в «Ла Скала», в феврале пять спектаклей «Трубадур» в Париже. То есть я не понимал технически, как я буду это делать, но я сразу сказал «да», потому что для меня это было мечтой. И я должен вам признаться: то, что я на студии делал со своим голосом, те эксперименты, которые я проводил, открыли мне такие новые горизонты, которые я буду использовать и в опере тоже. В этой потрясающей маске я мог быть тем, кем я не был никогда и нигде», — рассказал Юсиф Эйвазов.

Первое место во втором сезоне «Маски» занял Крокодил, под костюмом которого, как и предположили члены жюри, прятался Jony. Он рассказал, что также мечтал стать участником шоу с первого сезона и продемонстрировать грани таланта, которые не мог выразить в своём традиционном творчестве.