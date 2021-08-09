На фестивале «Музыки мира» в Петербурге выступят 14 коллективов

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В рамках VI Петербургского международного этнического фестиваля «Музыки мира» 14 и 15 августа выступят 14 коллективов из России и ближнего зарубежья.
На фестивале «Музыки мира» в Петербурге выступят 14 коллективов
  • ©muzfest.spb.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Впервые за всё время проведения фестиваля он будет проходить одновременно на двух площадках — в Шереметевском дворце — Музее музыки (наб. реки Фонтанки, 34) и ТЮЗе имени А.А. Брянцева (Пионерская площадь, 1).

В Шереметевском дворце посетители смогут принять участие в мастер-классах, творческих встречах с музыкантами и экскурсии по крупнейшей в России коллекции музыкальных инструментов, насчитывающей 6 тыс. единиц.

В ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоятся концерты при участии известных исполнителей этномузыки и их последователей.

В конце июля в Санкт-Петербурге прошёл ежегодный международный фестиваль — карнавал любителей сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». В связи с эпидемической обстановкой на этот раз принять участие в фестивале смогли только те сапсёрферы, которые прошли вакцинацию или предъявили отрицательный ПЦР-тест.

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