В Челябинской области ожидается жара до +30 °С

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В Челябинскую область вернётся жаркая погода до +30 °С с 10 августа.
В Челябинской области ожидается жара до +30 °С
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

Во вторник, 10 августа, в Челябинской области сохранится дождливая и туманная погода, однако воздух прогреется до +30 °С на юге и до +26 °С в остальной части региона.

Следующие два дня пройдут без осадков с переменной облачностью при +27 °С, порывы ветра составят 12 м/с.

На протяжении трёх дней в областной столице температура не превысит +20...+23 °С, дожди закончатся уже к 10 августа. 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил россиян о надвигающейся аномальной жаре до +40 °С.

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