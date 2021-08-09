Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю

Начавшаяся неделя в центре Европейской России окажется довольно тёплой, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В комментарии радио «Комсомольская правда» он отметил, что повышение нормы температуры особенно будет заметно в начале недели и в выходные.

Так, в Москве в понедельник температура воздуха составит +27...+29 °С.

Со вторника на погоду будет оказывать влияние циклон с юго-запада. В пятницу во второй половине дня ожидается облачная погода с небольшими дождями, температура упадёт до +24...+26 °С.

«В среду мы попадём в тёплую часть этого циклона. Атмосфера будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди ливневого характера с грозами. Днём до +25...+27 °С в центре столицы и +23...+28 °С в Подмосковье», — отметил Леус.

К четвергу циклон покинет столичный регион с ливнями и грозами, температура понизится до +21...+23 °С в Москве и +19...+24 °С в области.

Последний рабочий день недели пройдёт с кратковременными осадками.

«В выходные антициклон с запада прекратит дожди и поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы», — заключил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее спрогнозировал «жарковатую погоду» в Московском регионе в ближайшие дни.