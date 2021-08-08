Синоптик спрогнозировал «жарковатую погоду» в Московском регионе в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «жарковатую погоду» в Московском регионе в ближайшие дни.

«До четверга по крайней мере погода будет тёплая, даже жарковатая — температура на 4—5 °С выше нормы. Температурный фон в Москве прогнозируется в диапазоне +27...+29 °С, по области — до +30 °С», — рассказал он ТАСС.

По его словам, особенно жарким будет понедельник, когда температура достигнет +31 °С.

«В понедельник, возможно, будет выпущено предупреждение об опасном явлении «очень жаркая погода», так как, если в Москве температура превышает +30 °С, это считается некомфортным», — добавил он.

Вильфанд подчеркнул, что ночи в столичном регионе будут по-летнему тёплыми в ближайшие дни.

Ранее врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.