В Севастополе ожидаются дожди и ветер до 17 м/с

По оценкам синоптиков, в ближайшие дни в Севастополе ожидаются порывы ветра до 17 м/с с дождями и грозами.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«10 августа. Облачно. Ночью дождь, днём дождь, временами сильный, гроза. Ветер северный 7—12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 °С, днём — +26...+28 °С», — говорится в публикации.

Аналогичный прогноз синоптики опубликовали и на 11 августа, а 12 августа ветер может достичь порывов до 17 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что в ряд регионов России придёт аномальная жара до +40 °С.