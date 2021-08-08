На Камчатке на следующей неделе ожидаются заморозки

В ряде районов Камчатского края в начале следующей недели ожидаются заморозки.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.

«Во второй половине ночи и утром 9 августа в Мильковском, Быстринском, Тигильском, на западе Усть-Камчатского и Елизовского муниципальных районов местами ожидаются заморозки до -3 °С. Явление сохранится в ночные и утренние часы 10 и 11 августа», — говорится в публикации.

С учётом возможного вреда таких температур посадкам ГУ МЧС по Камчатскому краю советует аграриям укрыть растения полимерной плёнкой или соломой для защиты и подготовить снаряжение для холодной погоды.

При этом в ряде регионов России ожидается аномальная жара до +40 °С — максимальные температуры, предположительно, будут фиксироваться в Дагестане, Чечне и Ингушетии.