В Красноярском крае более 1200 задымлённых населённых пунктов

Количество населённых пунктов в Красноярском крае, на которые распространился дым от лесных пожаров, превысило 1,2 тыс.

«По данным космического мониторинга и старост населённых пунктов, задымление зафиксировано в 1257 населённых пунктах в 45 муниципальных образованиях Красноярского края», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что на утро 7 августа 392 населённых пункта края были в зоне задымления от лесных пожаров в Якутии.

Ранее стало известно, что в Красноярске на трое суток объявлен режим «чёрного неба» из-за задымления, вызванного лесными пожарами в Якутии.