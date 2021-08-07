В Красноярском крае более 1200 задымлённых населённых пунктов
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«По данным космического мониторинга и старост населённых пунктов, задымление зафиксировано в 1257 населённых пунктах в 45 муниципальных образованиях Красноярского края», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что на утро 7 августа 392 населённых пункта края были в зоне задымления от лесных пожаров в Якутии.
Ранее стало известно, что в Красноярске на трое суток объявлен режим «чёрного неба» из-за задымления, вызванного лесными пожарами в Якутии.