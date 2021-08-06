Спасатели предупредили об усилении ветра до 15 м/с в ХМАО

Спасатели предупредили о ливнях с грозами и усилении ветра в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

В отдельных районах ожидается кратковременный, по северо-западу сильный дождь, местами гроза, ночью туман. Ветер юго-восточный, порывы до 15 м/с.

Ночью температура составит +12 °С, днём до +28 °С.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.