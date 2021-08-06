В Приморском крае ликвидировали все лесные пожары

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В Приморье в Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике ликвидировали все лесные пожары площадью более 4 тысяч га.

«На данный момент лесных пожаров в крае нет», — заявили в пресс-службе краевого правительства.

Два лесных пожара в Тернейском лесничестве на площади 3 045 га и два пожара площадью 1 103 га в Сихотэ-Алинском заповеднике полностью потушены.

Кроме того, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией природных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменили режим ЧС.

Отмечается, что противодействию стихии способствовала погода, так как во многих районах прошли дожди.

В конце июля в ряде муниципальных образований Приморского края вводили особый противопожарный режим. 

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