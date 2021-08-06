В Приморском крае ликвидировали все лесные пожары
«На данный момент лесных пожаров в крае нет», — заявили в пресс-службе краевого правительства.
Два лесных пожара в Тернейском лесничестве на площади 3 045 га и два пожара площадью 1 103 га в Сихотэ-Алинском заповеднике полностью потушены.
Кроме того, в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией природных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменили режим ЧС.
Отмечается, что противодействию стихии способствовала погода, так как во многих районах прошли дожди.
В конце июля в ряде муниципальных образований Приморского края вводили особый противопожарный режим.