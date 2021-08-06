В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуированы более 16 тысяч человек

Свыше 16 тыс. человек эвакуированы в штате Калифорния по причине лесных пожаров, сообщают местные власти.

«К 09:00 (19:00 мск. — RT) пожары в штате привели к эвакуации около 16 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение местных властей.

Отмечается, что наибольшую опасность сейчас представляет пожар под названием Dixie, развернувшийся на территории свыше 112 тыс. га.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что администрация штата потребовала у правительства страны получения дополнительных средств на борьбу с огнём.

Ранее стало известно, что два сотрудника службы лесной охраны погибли при тушении лесного пожара на юго-западе Болгарии.

Также сообщалось, что в турецкой провинции Анталья в результате пожара погибли семь человек.