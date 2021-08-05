Синоптик рассказал о «лебединой песне лета» в Москве

Будущие выходные и начало следующей недели станут «лебединой песней лета» для Москвы. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это будет последний всплеск мощного тепла.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

«Гидродинамические расчёты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета — ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух ещё будет прогреваться до +25…+30 °С», — написал Тишковец.

По мнению синоптика, эти дни будут последними для купального сезона — к концу недели в российскую столицу придут циклонические вихри, которые понизят температурный фон до многолетней нормы.

Он отметил, что дожди в Москве будут идти с перерывами до выходных. Общее количество осадков составит около одной пятой от месячной нормы.

Ранее сообщалось, что температура в Москве в выходные будет в пределах +25...+27 °С.