Синоптик прогнозирует температуру до +27 °С в Москве в выходные

Температура в Москве в выходные будет в пределах +25...+27 °С. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К выходным мы попадём в тёплый сектор циклона. У нас ожидается повышение температурного режима, но не столь значимое — до +25...+27 °С. Но вполне порадуемся комфортному теплу», — приводит ТАСС его слова.

Синоптик отметил, что в течение рабочей недели температурный фон будет в пределах +20...+25 °С.

«Мы будем находиться в течение рабочей недели в таком умеренном и прохладном воздухе. Прохладном, конечно, относительно той жары, которую мы перетерпели. Мы сейчас вернулись в рамки климатической нормы: ночами воздух будет остывать до +9...+14 °С, а днём будет +20...+25 °С», — добавил Тишковец.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.