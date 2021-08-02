Метеоролог рассказала о погоде в Московском регионе в ближайшие дни

Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни.

В беседе с телеканалом «360» она заявила, что основной грозовой фронт надвинется на Москву в ночь на 3 августа, но уже во вторник днём он сместится на восток. После дождливой ночи температура воздуха днём составит +22...+24 °С в Москве, +20...+25 в Московской области.

«В среду днём ещё могут местами идти дожди, ночью уже будет в районе +13...+15 °С. В области — в районе +10 °С. Четверг будет самый комфортный. Без осадков, а днём даже будет около +25 °С», — сообщила Позднякова.

В пятницу и субботу прогнозируются облачная погода и дожди. В ночное время ожидается +10...+15 °С, в дневное — до +25 °С.

В субботу воздух может прогреться до +27 °С.

«Никаких опасных погодных явлений не ожидается. Только сегодня ночью возможна гроза, но ночью все спят, особо гуляющих сегодня в городе не будет», — добавила эксперт.

Ранее kp.ru сообщал, что МЧС выпустило штормовое предупреждение в Санкт-Петербурге.