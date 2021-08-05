В Краснодаре открылась выставка художников Творческого союза

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В Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Песня моря и цветов».
В Краснодаре открылась выставка художников Творческого союза
  • © пресс-служба музея имени Коваленко

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

На экспозиции представлены работы художников Творческого союза — Линды Крицкой, Ирины Голубевой, Ольги Земсковой, Лилии Михайловой и Екатерины Зеленской.

Посетители могут увидеть 63 произведения, в том числе ботаническую иллюстрацию, морские пейзажи и портреты, выполненные в разных техниках.

Выставка призвана продемонстрировать отражения природной красоты в литературе, чтобы подтолкнуть зрителя к осмыслению окружающего мира в художественных категориях.

Экспозиция открыта до 20 сентября.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с ФАН рассказала о выставке «Илья Репин: известный и неизвестный».

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