«Москвариум» на ВДНХ принял 10 млн гостей за шесть лет

Короткая ссылка
«Москвариум» на ВДНХ принял 10 млн посетителей за шесть лет, заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Москвариум» на ВДНХ принял 10 млн гостей за шесть лет
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы», — сказала Сергунина.

В океанариуме живут 12 тыс. водных обитателей, работают свыше 600 специалистов, в том числе аквариумистов, ихтиологов, ветеринаров, водолазов.

Площадь центра составляет 53 тыс. кв. м. Аквариумы и бассейны вмещают 25 млн литров воды, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке рассказали о рождении пяти птенцов фламинго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить