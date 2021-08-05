«Москвариум» на ВДНХ принял 10 млн гостей за шесть лет

«Москвариум» на ВДНХ принял 10 млн посетителей за шесть лет, заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Это масштабный образовательный и научный комплекс. Он постоянно развивается, использует в экспозиции современные интерактивные и мультимедийные форматы, организует познавательные и реабилитационные программы», — сказала Сергунина.

В океанариуме живут 12 тыс. водных обитателей, работают свыше 600 специалистов, в том числе аквариумистов, ихтиологов, ветеринаров, водолазов.

Площадь центра составляет 53 тыс. кв. м. Аквариумы и бассейны вмещают 25 млн литров воды, передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке рассказали о рождении пяти птенцов фламинго.