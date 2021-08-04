В Московском зоопарке рассказали о рождении пяти птенцов фламинго

Короткая ссылка
В Московском зоопарке появились пять птенцов фламинго — один розовый и четыре красных.
В Московском зоопарке рассказали о рождении пяти птенцов фламинго
  • @moscow_zoo
  • vk.com

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Наши зоологи внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования. Отложенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком. Перед тем как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям, в результате те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, отец и мать в равной степени ухаживают за потомством.

Птенцы красных фламинго постарше, они уже гуляют по вольеру за родителями. Птенец розового фламинго большую часть времени по-прежнему проводит в гнезде.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», директор петербургского Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев рассказал, как вести себя при встрече с тюленями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить