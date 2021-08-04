В Московском зоопарке рассказали о рождении пяти птенцов фламинго

В Московском зоопарке появились пять птенцов фламинго — один розовый и четыре красных.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Наши зоологи внимательно следят за фламинго в течение всего процесса гнездования. Отложенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком. Перед тем как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям, в результате те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца», — заявила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, отец и мать в равной степени ухаживают за потомством.

Птенцы красных фламинго постарше, они уже гуляют по вольеру за родителями. Птенец розового фламинго большую часть времени по-прежнему проводит в гнезде.

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