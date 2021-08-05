Синоптик рассказал о непогоде в Москве во второй половине дня 5 августа

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В Москве и Подмосковье во второй половине дня ожидается облачная погода и дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал о непогоде в Москве во второй половине дня 5 августа
  • РИА Новости

«Передовые полчища грозовых туч уже находятся на удалении 150—200 км и медленно, но верно смещаются в сторону столицы, поэтому во второй половине дня небо постепенно начнёт хмуриться, начнутся дожди, местами с грозами», — цитирует ТАСС Тишковца.

По его словам, погода будет определяться наступающим с запада атмосферным фронтом.

Он отметил, что дожди и пасмурная погода сохранятся в Москве 6 августа.

Ранее сообщалось, что температура в Москве в выходные будет в пределах +25...+27 °С.

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