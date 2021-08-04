Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индийском океане

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Индийском океане возле Никобарских островов. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 346 км от города Порт-Блэр, расположенного на острове Южный Андаман. Очаг залегал на глубине 5,5 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Вануату.