Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индийском океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Индийском океане возле Никобарских островов. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 346 км от города Порт-Блэр, расположенного на острове Южный Андаман.
Очаг залегал на глубине 5,5 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Вануату.
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