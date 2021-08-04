Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Вануату
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- globallookpress.com
- © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 545,4 км от города Порт-Вила.
Очаг залегал на глубине 22,6 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов японской префектуры Ибараки.
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