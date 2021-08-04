Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Вануату

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 545,4 км от города Порт-Вила. Очаг залегал на глубине 22,6 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов японской префектуры Ибараки.