Умер режиссёр Александр Аравин

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Российский режиссёр, актёр и сценарист Александр Аравин скончался на 64-м году жизни. Об этом сообщили в российском Союзе кинематографистов.
Умер режиссёр Александр Аравин
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«На 64-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Аравина Александра Львовича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на его счету около 30 работ в кино в качестве сценариста и режиссёра.

Он является режиссёром таких телесериалов, как «Московские окна», «Тайга. Курс выживания», «Лучший город земли», «Каменская 4», «Пираньи».

Ранее стало известно, что российский режиссёр, актёр и сценарист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни из-за последствий коронавирусной инфекции.

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