В Петербурге откроется Академия джаза

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с народным артистом России Игорем Бутманом открытие Академии джаза.

«Это единственный город (Санкт-Петербург. — RT), в котором есть Государственная джазовая филармония, а теперь появится и академия», — приводят «Невские новости» заявление Беглова.

По словам губернатора, он рад, что её будет курировать Игорь Бутман, который благодаря своему таланту давно стал «человеком мира».

Отмечается, что учреждение появится на базе Музыкального училища имени М.П. Мусоргского и будет носить название «Академия джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана».

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