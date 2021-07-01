Власти Петербурга рассказали о зданиях, находящихся на реставрации

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Председатель петербургского Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров рассказал о зданиях, находящихся в настоящее время на реставрации.
Власти Петербурга рассказали о зданиях, находящихся на реставрации
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
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«В этом году началась реставрация колокольни Николо-Богоявленского Морского собора, а также очень сложного протяжённого фасада бывшего здания Академии лёгкой промышленности имени С.М. Кирова на Суворовском проспекте, 50—52», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, также идут работы в Александро-Невской лавре, началась реставрация так называемой беседки Шаляпина в Сестрорецке и Готического колодца в Орловском парке Стрельны.

«В работе фасады Гатчинского дворца, интерьеры Аничкова дворца, симметричные фасады бывших зданий Министерства народного просвещения и Дирекции императорских театров на улице Зодчего Росси, фасады Казанского собора», — отметил Макаров.

Кроме того, продолжится восстановление церкви Серафима Саровского в Петергофе, которое ведётся в течение 11 лет.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.

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