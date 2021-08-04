Актриса Дария Гомес поделилась воспоминаниями о съёмках в исторических костюмах

Актриса Дария Гомес поделилась воспоминаниями о том, как проходили её съёмки в исторических костюмах.

«Сейчас более свободная мода, можно носить всё, что хотим, в зависимости от погоды или условий мероприятия. А тогда каждая девушка, например, должна была носить чулки на подвязках, корсет, не очень удобную обувь на каблуках, душные длинные платья», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, однажды на съёмки привезли настоящий корсет с китовым усом внутри, и этот корсет очень сильно затягивался. Как отметила Гомес, сначала ей понравился эффект, так как получилась тонкая талия.

«Но минут через 40 я стала чувствовать кислородное голодание и проваливалась в такой лёгкий полуобморок. И я поняла, что женщинам в то время приходилось действительно нелегко», — добавила актриса.

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