Актриса Дария Гомес поделилась воспоминаниями о съёмках в исторических костюмах

Короткая ссылка
Актриса Дария Гомес поделилась воспоминаниями о том, как проходили её съёмки в исторических костюмах.
Актриса Дария Гомес поделилась воспоминаниями о съёмках в исторических костюмах
  • © kino-teatr.ru

«Сейчас более свободная мода, можно носить всё, что хотим, в зависимости от погоды или условий мероприятия. А тогда каждая девушка, например, должна была носить чулки на подвязках, корсет, не очень удобную обувь на каблуках, душные длинные платья», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, однажды на съёмки привезли настоящий корсет с китовым усом внутри, и этот корсет очень сильно затягивался. Как отметила Гомес, сначала ей понравился эффект, так как получилась тонкая талия.

«Но минут через 40 я стала чувствовать кислородное голодание и проваливалась в такой лёгкий полуобморок. И я поняла, что женщинам в то время приходилось действительно нелегко», — добавила актриса.

Ранее народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР Наталия Белохвостикова в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказала о работе со своей дочерью, режиссёром Наталией Наумовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить