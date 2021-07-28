Белохвостикова поделилась впечатлениями от работы с дочерью-режиссёром

Народная артистка РСФСР, лауреат двух Государственных премий СССР Наталия Белохвостикова рассказала о работе со своей дочерью, режиссёром Наталией Наумовой.

«Когда я включаюсь в работу, я — артистка, она — режиссёр. Особенно в первой работе — в фильме «Год Лошади: Созвездие Скорпиона» — мы с Иваром Калниньшем всё время к ней подбегали: «Скажи, что ты хочешь, мы сыграем», — отметила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам актрисы, кино — это мир, где нужно помочь режиссёру сделать то, что он сочинил, поскольку только режиссёр знает, что хочет.

Как добавила Белохвостикова, актёры видят сухие строки сценария, а режиссёр знает, как это будет воплощено на экране.

Ранее актриса Татьяна Борисова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о съёмках в сериале «Кровинушка».