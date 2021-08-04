Спасатели предупредили о ливнях и сильном ветре в Пермском крае

В Пермском крае 4 и 5 августа ожидаются ливни и шквалистый ветер, заявили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Во второй половине дня 4 августа и в течение суток 5 августа местами по Пермскому краю ожидаются грозы, крупный град, сильные и очень сильные дожди, ливни и сильные ливни», — передаёт URA.RU предупреждение спасателей.

Отмечается, что при грозах порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, шквалистое усиление ветра до 23—28 м/с.

Спасатели рекомендуют жителям не покидать дома без острой необходимости и искать укрытие при попадании под ветер или грозу.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал причины природных катаклизмов.