В Ижевске отремонтируют дом купца Охизина

В Ижевске планируют до конца года капитально отремонтировать Дом купца К.И. Охизина — объект культурного наследия.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В настоящее время проходит подготовительная работа. Архитектурный памятник, принадлежащий ДШИ №2 им. П.И. Чайковского, отремонтируют с привлечением федеральных средств.

Школа искусств сможет расширить свои площади и принимать больше воспитанников. Также там разместят концертный зал.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что памятник поэту Михаилу Лермонтову, расположенный напротив его дома-музея на Малой Молчановке в Москве, планируют отремонтировать.