В Ижевске отремонтируют дом купца Охизина
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В настоящее время проходит подготовительная работа. Архитектурный памятник, принадлежащий ДШИ №2 им. П.И. Чайковского, отремонтируют с привлечением федеральных средств.
Школа искусств сможет расширить свои площади и принимать больше воспитанников. Также там разместят концертный зал.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что памятник поэту Михаилу Лермонтову, расположенный напротив его дома-музея на Малой Молчановке в Москве, планируют отремонтировать.