В Ижевске отремонтируют дом купца Охизина

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В Ижевске планируют до конца года капитально отремонтировать Дом купца К.И. Охизина — объект культурного наследия.
В Ижевске отремонтируют дом купца Охизина
  • © Пресс-служба администрации Ижевска

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В настоящее время проходит подготовительная работа. Архитектурный памятник, принадлежащий ДШИ №2 им. П.И. Чайковского, отремонтируют с привлечением федеральных средств.

Школа искусств сможет расширить свои площади и принимать больше воспитанников. Также там разместят концертный зал.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что памятник поэту Михаилу Лермонтову, расположенный напротив его дома-музея на Малой Молчановке в Москве, планируют отремонтировать.

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