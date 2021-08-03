Метеоролог рассказал, как вести себя во время смерча

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, как вести себя во время смерча.

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что если человек находится во время непогоды в населённом пункте, то нужно зайти в здание и встать как можно дальше от окон, а лучше — укрыться в подвале.

«Если вы увидели смерч на открытой местности, то нужно бежать от него как можно быстрее и как можно подальше. Если убежать и спрятаться негде, то нужно найти небольшую ямку на местности, лечь в неё лицом вниз и накрыть голову руками», — сообщил эксперт.

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