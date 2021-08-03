Метеоролог оценила вероятность возникновения смерчей на территории России

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что холодный фронт, прошедший накануне через Тверскую область и затронувший северо-запад Москвы, вызвал в некоторых регионах шквалистый ветер.
Метеоролог оценила вероятность возникновения смерчей на территории России
  • globallookpress.com

В беседе с «Российской газетой» она рассказала, что специалисты Гидрометцентра отправились на место происшествия, чтобы проанализировать природу прошедшего атмосферного вихря. По её словам, метеостанции в Тверской области зафиксировали усиление ветра до 18 м/с.

«Над Чёрным морем часто образуются смерчи. Если они выходят на сушу, то приносят сильнейшие ливни, переполнение рек», — добавляет Паршина.

Она отметила, что локальные смерчи бывают в средней полосе России, но явление это крайне редкое. Предсказать их появление практически невозможно. Да и смерчи с разрушительными последствиями крайне редки, отметила она.

Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский в беседе с Nation News рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

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