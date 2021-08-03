В Ялте в доме-музее Чехова будут представлены предметы одежды семьи писателя

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте впервые выставит одежду семьи писателя.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на заявление главного хранителя Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Владислава Кожина.

«Это стало возможным благодаря приобретению при поддержке Министерства культуры Республики Крым специальных манекенов, позволяющих представить публике предметы гардероба», — рассказал он.

Кроме того, на выставке будут показаны и другие уникальные предметы из фондового собрания: фотографии, украшения, духи и бытовые предметы.

В апреле сообщалось, что дом-музей писателя А.П. Чехова в Ялте отметит 100-летие новыми проектами.