Эксперт назвал удовлетворительным качество воздуха в Подмосковье

Председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов в беседе с «Радио 1» прокомментировал качество воздуха в Московской области.

«Московская область не является территорией с очень высоким уровнем загрязнения воздуха», — отметил Исмаилов.

Он уточнил, что повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере, как правило, наблюдается там, где располагаются промышленные производства.

Эксперт подчеркнул, что качество воздуха в Подмосковье «находится в удовлетворительном состоянии», так как территория региона большая по площади и населённые пункты расположены достаточно далеко от промпредприятий.

В июне директор Мосэкомониторинга Полина Захарова рассказала о работе, которая была проведена за последние десять лет в области повышения экологичности и энергоэффективности городского хозяйства, а также в сфере улучшения экологической ситуации в Москве.