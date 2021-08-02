Эксперт назвал удовлетворительным качество воздуха в Подмосковье

Короткая ссылка
Председатель общероссийской общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов в беседе с «Радио 1» прокомментировал качество воздуха в Московской области.
Эксперт назвал удовлетворительным качество воздуха в Подмосковье
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«Московская область не является территорией с очень высоким уровнем загрязнения воздуха», — отметил Исмаилов.

Он уточнил, что повышенная концентрация вредных веществ в атмосфере, как правило, наблюдается там, где располагаются промышленные производства.

Эксперт подчеркнул, что качество воздуха в Подмосковье «находится в удовлетворительном состоянии», так как территория региона большая по площади и населённые пункты расположены достаточно далеко от промпредприятий.

В июне директор Мосэкомониторинга Полина Захарова рассказала о работе, которая была проведена за последние десять лет в области повышения экологичности и энергоэффективности городского хозяйства, а также в сфере улучшения экологической ситуации в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить