В Москве рассказали о комплексе мер по улучшению экологической обстановки

Директор Мосэкомониторинга Полина Захарова рассказала о работе, которая была проведена за последние 10 лет в области повышения экологичности и энергоэффективности городского хозяйства, а также в сфере улучшения экологической ситуации в Москве.

«Именно последние 10 лет позволили нам сделать качественный рывок. Было создано 25 новых станций контроля атмосферы. Старые станции были модернизированы, прошло переоснащение. Количество измерительных приборов увеличилось с 250 до более чем 600. С нуля была создана система мониторинга в ТиНАО», — приводит слова Захаровой портал mos.ru.

Она отметила, что в 2012 году в столице появились мобильные станции контроля загрязнения воздуха. Кроме того, в Москве созданы собственная геологическая служба и система мониторинга дна и берегов водоохранных зон.

«Я могу с уверенностью сказать, что в Москве состояние природной среды в целом соответствует всем установленным нормативам», — добавила Захарова.

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.