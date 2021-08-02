В музее-заповеднике «Петергоф» отменили осенний праздник фонтанов
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Об этом сообщается на официальном сайте музея.
«Принято решение об отмене осеннего праздника фонтанов в 2021 году. Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника», — говорится в тексте заявления.
Осенний праздник фонтанов обычно проходит в Петергофе в сентябре и является одним из самых популярных событий туристического сезона в городе.
В июле после реставрации в музее-заповеднике возобновили работу фонтаны «Солнце» и «Тритон».