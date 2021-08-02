В музее-заповеднике «Петергоф» отменили осенний праздник фонтанов

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Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге в государственном музее-заповеднике «Петергоф» отменили традиционный осенний праздник фонтанов.
В музее-заповеднике «Петергоф» отменили осенний праздник фонтанов
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте музея.

«Принято решение об отмене осеннего праздника фонтанов в 2021 году. Мы надеемся, что это позволит минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции среди гостей и сотрудников музея-заповедника», — говорится в тексте заявления.

Осенний праздник фонтанов обычно проходит в Петергофе в сентябре и является одним из самых популярных событий туристического сезона в городе. 

В июле после реставрации в музее-заповеднике возобновили работу фонтаны «Солнце» и «Тритон».

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