В Петергофе после реставрации заработали фонтаны «Солнце» и «Тритон»

В Петергофе после реставрации возобновили работу фонтаны «Солнце» и «Тритон».

Об этом сообщают «Невские новости».

Работы проведены во время восстановления Верхнего сада и Нижнего парка. Специалисты исправили фундамент и чаши бассейна, водоотводящую и водоподводящую системы, восстановили скульптурное оформление.

Верхний сад продолжат реставрировать до конца 2023 года.

До начала летнего сезона по исторической технологии были отреставрированы оригинальные трубы водоподводящей системы к фонтанам Нижнего парка, в том числе к Большому каскаду и фонтану «Самсон».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.