Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков

Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер в возрасте 71 года от последствий заболевания коронавирусом. Об этом сообщила его коллега Ирина Тарасова.

«Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днём рождения! А он уже лежал с COVID-19... Не справился. Заслуженный артист РФ Анатолий Родионович Рудаков», — написала она в Facebook.

Рудаков известен по ролям в фильмах «Я тебя никогда не забуду» (1983), «Питер Пэн» (1987), «Жизнь Клима Самгина» (1988), «Шерлок Холмс» (2013).

Ранее стало известно, что актёр московского театра МОСТ Юрий Огульник скончался в больнице.