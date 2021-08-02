Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков

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Заслуженный артист России Анатолий Рудаков умер в возрасте 71 года от последствий заболевания коронавирусом. Об этом сообщила его коллега Ирина Тарасова.
Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
  • © Ленфильм (1976)

«Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост... Поздравляла Толика с днём рождения! А он уже лежал с COVID-19... Не справился. Заслуженный артист РФ Анатолий Родионович Рудаков», — написала она в Facebook.

Рудаков известен по ролям в фильмах «Я тебя никогда не забуду» (1983), «Питер Пэн» (1987), «Жизнь Клима Самгина» (1988), «Шерлок Холмс» (2013).

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