В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

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Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве в понедельник, 2 августа, из-за жары.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Предупреждение о жаре до +30°C действует с 11:00 до 18:00.

Также возможны порывы ветра до 17 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в августе температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов России, а на многих территориях месяц будет аномально тёплым.

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